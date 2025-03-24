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Очередную атаку дронов на КТК прокомментировали в Минэнерго РК

В Минобороны РФ заявили об очередной атаке беспилотников на станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В Министерстве энергетики РК прокомментировали ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: cpc-online.ru

— 24 марта около двух часов ночи была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае (…), — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Министерстве энергетики РК сообщили, что КТК принимает казахстанскую нефть без ограничений.

Напомним, предыдущая атака дронов на станцию КТК «Кропоткинская» была совершена 17 февраля.

Вместе с тем, российские СМИ и Telegram-каналы 19 марта сообщали об очередной атаке дронов на инфраструктуру КТК.