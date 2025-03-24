Очередную атаку дронов на КТК прокомментировали в Минэнерго РК

— 24 марта около двух часов ночи была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае (…), — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В Министерстве энергетики РК сообщили, что КТК принимает казахстанскую нефть без ограничений.
Напомним, предыдущая атака дронов на станцию КТК «Кропоткинская» была совершена 17 февраля.
Вместе с тем, российские СМИ и Telegram-каналы 19 марта сообщали об очередной атаке дронов на инфраструктуру КТК.