В Башкирии не планируют вводить единовременные выплаты для беременных школьниц

Стало известно, будут ли в Башкирии вводить специальные единовременные выплаты беременным школьницам и студенткам, как это сделали в Орловской области. Как сообщает РБК Уфа со ссылкой на министра труда республики Ленару Иванову, подобных пособий вводить в регионе не планируют.