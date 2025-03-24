В Башкирии не планируют вводить единовременные выплаты для беременных школьниц

Стало известно, будут ли в Башкирии вводить специальные единовременные выплаты беременным школьницам и студенткам, как это сделали в Орловской области. Как сообщает РБК Уфа со ссылкой на министра труда республики Ленару Иванову, подобных пособий вводить в регионе не планируют.
Напомним, что в Орловской области вставшим на учет беременные студенки колледжей, вузов, а также школьницы могут получить 100 тысяч рублей. На льготу с января 2025 года могут претендовать девушки, обучающиеся на очной форме обучения.
Губернатор региона Андрей Клычков попросил расценивать его указ как еще одну меру социальной поддержки жителей, а «не сомнительный инфоповод для громких заголовков».
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