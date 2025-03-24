Многодетная семья из Башкирии стала родителями в 10 раз

В Башкирии в семье Ксении и Михаила Шмаковых из Нефтекамска пополнение: родился 10-й ребенок. О радостном событии рассказали в пресс-службе республиканского госкомюстиции. Мальчик по имени Давид родился 15 марта.
Глава семьи работает водителем. По его словам, он специально выбирал профессию со свободным графиком, чтобы уделять больше времени семье. Многодетная мама занимается домом и детьми.
В этой дружной семье каждый ребенок проявляет творческие способности и увлечен музыкой. Старшая дочь Ангелина успешно окончила музыкальную школу, освоив игру на скрипке. Марк, продолжая обучение, осваивает сразу два инструмента — аккордеон и трубу. Младшие братья Виталий, Григорий и Иосиф также развивают свои музыкальные таланты, занимаясь в той же школе и играя на трубе. Их достижения не остаются незамеченными — дети регулярно участвуют в конкурсах разного уровня, от городских до всероссийских, и часто возвращаются с наградами.
Помимо музыки, семья любит проводить время на природе. Совместные прогулки по лесу, катание на тюбингах и лыжах стали их любимыми зимними развлечениями. По словам Ксении и Михаила, их старшие дети не только успешно справляются с учебой и творчеством, но и активно участвуют в бытовых делах: готовят, убирают снег, строят горки для младших и помогают с домашними хлопотами.
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