Многодетная семья из Башкирии стала родителями в 10 раз

В этой дружной семье каждый ребенок проявляет творческие способности и увлечен музыкой. Старшая дочь Ангелина успешно окончила музыкальную школу, освоив игру на скрипке. Марк, продолжая обучение, осваивает сразу два инструмента — аккордеон и трубу. Младшие братья Виталий, Григорий и Иосиф также развивают свои музыкальные таланты, занимаясь в той же школе и играя на трубе. Их достижения не остаются незамеченными — дети регулярно участвуют в конкурсах разного уровня, от городских до всероссийских, и часто возвращаются с наградами.