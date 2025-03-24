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Что известно об украинских атаках на российскую энергетическую инфраструктуру

Киев 22 марта нанес два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. 23 марта силы ПВО РФ отразили атаку украинских беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. В ночь на 24 марта противник пытался атаковать беспилотником нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», сообщили в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

ТАСС собрал основное об украинских атаках на российскую энергетическую инфраструктуру.

Удар по газораспределительной станции

  • 22 марта с 05:00 по 08:45 киевский режим нанес два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в населенном пункте Шведуновка Белгородской области, сообщили в Минобороны.
  • В результате повреждения получило технологическое оборудование.

Атака на газоконденсатное месторождение

  • По данным ведомства, 23 марта с 21:00 по 21:50 российские средства ПВО отразили атаку четырех украинских БПЛА на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
  • Оно используется для снабжения газом российского полуострова.

Атака на НПС «Кропоткинская»

  • Минобороны также сообщало об украинской атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани около двух часов ночи 24 марта.
  • По данным ведомства, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры «Кропоткинская». Его фрагменты упали у железнодорожной станции «Кавказская».

Недоговороспособность Киева

  • Удары по энергетической инфраструктуре России, в том числе международной, еще раз доказывают недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны.
  • Ведомство отметило, что атаки ведутся как ударными БПЛА, так и при помощи РСЗО HIMARS.