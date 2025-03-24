Что известно об украинских атаках на российскую энергетическую инфраструктуру

ТАСС собрал основное об украинских атаках на российскую энергетическую инфраструктуру.
Удар по газораспределительной станции
- 22 марта с 05:00 по 08:45 киевский режим нанес два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в населенном пункте Шведуновка Белгородской области, сообщили в Минобороны.
- В результате повреждения получило технологическое оборудование.
Атака на газоконденсатное месторождение
- По данным ведомства, 23 марта с 21:00 по 21:50 российские средства ПВО отразили атаку четырех украинских БПЛА на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
- Оно используется для снабжения газом российского полуострова.
Атака на НПС «Кропоткинская»
- Минобороны также сообщало об украинской атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани около двух часов ночи 24 марта.
- По данным ведомства, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры «Кропоткинская». Его фрагменты упали у железнодорожной станции «Кавказская».
Недоговороспособность Киева
- Удары по энергетической инфраструктуре России, в том числе международной, еще раз доказывают недоговороспособность киевского режима, заявили в Минобороны.
- Ведомство отметило, что атаки ведутся как ударными БПЛА, так и при помощи РСЗО HIMARS.