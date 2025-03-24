Что известно об украинских атаках на российскую энергетическую инфраструктуру

Киев 22 марта нанес два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. 23 марта силы ПВО РФ отразили атаку украинских беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. В ночь на 24 марта противник пытался атаковать беспилотником нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», сообщили в Минобороны России.