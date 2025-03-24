В Иркутской области 114 жителей лишились 117 млн на «инвестициях» с начала года

В Иркутской области с начала года 114 сибиряков потеряли свыше 117 миллионов на «инвестициях». Предложения псевдоброкеров о легком заработке остаются одной из популярных схем обмана. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— Статистика показывает, что ежемесячно от обмана «помощников в трейдинге» страдают около 40 человек, в среднем теряя свыше миллиона рублей — отметил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Александр Сверлов.
При этом, значительная часть жителей региона, которая попадается на уловки мошенников не видит разницы между реальным инвестированием и созданием вида. Обычно аферисты выманивают сказками про высокий заработок, но это делается, для того чтобы заманить жертву.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за выходные дни на уловки обманщиков попались 11 жителей Иркутской области. Суммарно они отдали аферистам более 7,8 миллиона рублей.