Жителя Калининграда осудили за дачу взятки сотруднику УФСБ

КАЛИНИНГРАД, 24 мар — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к восьми годам жителя областного центра за дачу взятки в размере более 6 миллионов рублей сотруднику УФСБ, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, в октябре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, фигурант был уличен в противоправной деятельности. Желая избежать уголовной ответственности, он передал сотруднику регионального УФСБ России взятку долларами и криптовалютой в сумме более 6 миллионов рублей, сотрудник УФСБ от получения взятки отказался.
«Суд его действия квалифицировал по части 5 статьи 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в особо крупном размере… По приговору Центрального районного суда М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере однократной суммы взятки 6 224 468, 92 рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и близких родственников.