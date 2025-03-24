Жителя Калининграда осудили за дачу взятки сотруднику УФСБ

«Суд его действия квалифицировал по части 5 статьи 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в особо крупном размере… По приговору Центрального районного суда М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере однократной суммы взятки 6 224 468, 92 рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.