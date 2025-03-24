Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку

В Ростовской области водитель сбил 13-летнюю девочку, пострадавшая попала в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Каменоломни Ростовской области 59-лений водитель Renault Arkana сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, девочка попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу в переулке Садовом по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель в этот момент ехал со стороны улицы 40 лет Октября.

— Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции, — добавили в Госавтоинспекции.

Всех автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

Добавим, также сегодня в поселке Красногорняцком после лобового ДТП пострадали пожилой мужчина и 4-летний мальчик.