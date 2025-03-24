В Ростовской области водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку

В поселке Каменоломни Ростовской области 59-лений водитель Renault Arkana сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, сообщили в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, девочка попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу в переулке Садовом по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель в этот момент ехал со стороны улицы 40 лет Октября.
— Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции, — добавили в Госавтоинспекции.
Всех автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
Добавим, также сегодня в поселке Красногорняцком после лобового ДТП пострадали пожилой мужчина и 4-летний мальчик.