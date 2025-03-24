В Тарасовском районе загорелся магазин из-за проблем с электропроводкой

В Тарасовском районе Ростовской области произошел пожар в магазине одежды. Возгорание случилось из-за короткого замыкания в электросетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. ЧП произошло днем 22 марта.
По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в поселке Тарасовском на улице Островского. Сотрудникам магазина удалось самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. Огонь охватил межэтажное перекрытие двухэтажного здания, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Для ликвидации пожара потребовались усилия 12 сотрудников МЧС и трех специализированных машин. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был полностью потушен.