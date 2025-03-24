«Безопасные» медузы ужалили российских туристов в Египте

Как рассказала SHOT Светлана, они вместе с мужем и сыном приехали на Красное море. Когда зашли купаться, испугались полчища медуз: фиолетовые «шарики» буквально заполонили прибрежную зону. Местные и другие туристы заверили, что всё в порядке, щупальцами кожу не жалят, с ними играют даже дети.
Сама туристка, по её словам, медуз в руки не брала, а лишь касалась их, пока плавала. А когда погружалась под воду в очках, видела, как они покрывают её тело. После нескольких купаний тело Светланы покрылось жуткими ожогами — кожа на ногах, руках, шее и лбу зудела. Сыну женщины не повезло ещё больше: он ежедневно игрался с медузами, фоткался с ними, в итоге — ожоги, которые до сих пор не прошли. После неудавшегося отпуска Светлана и её близкие обратились к медикам.
Сейчас в Египте сезон медуз: в середине марта эти морские животные начинают размножаться. Для этого они подплывают к берегу.