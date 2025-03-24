Жительница Уфы задолжала своему ребенку четверть миллиона рублей

В Уфе ищут 32-летнюю Эльвину В. Женщина задолжала своему ребенку 250 тысяч рублей по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по РБ.
По информации приставов, горе-мать может скрывать в столице республики. Женщина уже лишена права выезжать за границу, а также объявлена в розыск, однако санкции не заставили уфимку закрыть долг перед ребенком.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении жительницы Уфы, просят сообщить об этом в дежурную часть ГУФССП России по РРБ по телефонам: 8 (965) 942−56−16, 8 (347) 273−56−40.
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