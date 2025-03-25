Названа возможная причина ДТП с автомобилем главы Сокольского округа

Как пояснили в ГАИ, перед аварией женщина пыталась уйти от столкновения с другим авто, которое поворачивало в сторону Архипихи. В результате этого маневра Ford выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC02MTEyNjE4NSUyNmlkJTNENDU2MjUyODM3JTI2aGFzaCUzRGQzMDdmZTM0ODdmY2IxOGIlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡В результате происшествия пострадал глава округа и его водитель. Как рассказали в региональном минздраве, их направили в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации оба отказались и были отпущены на амбулаторное лечение.