Названа возможная причина ДТП с автомобилем главы Сокольского округа

В Нижегородской госавтоинспекции назвали предварительную причину ДТП, в котором пострадал глава Сокольского округа Александр Созонов. Его автомобиль попал в аварию в Городецком округе сегодня, 24 марта.
ДТП произошло около 08.25 на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово. У поворота на деревню Архипиха автомобиль Ford, которым управляла 37-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, где находился Александр Созонов вместе со своим водителем.
Как пояснили в ГАИ, перед аварией женщина пыталась уйти от столкновения с другим авто, которое поворачивало в сторону Архипихи. В результате этого маневра Ford выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC02MTEyNjE4NSUyNmlkJTNENDU2MjUyODM3JTI2aGFzaCUzRGQzMDdmZTM0ODdmY2IxOGIlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡В результате происшествия пострадал глава округа и его водитель. Как рассказали в региональном минздраве, их направили в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации оба отказались и были отпущены на амбулаторное лечение.
По факту аварии возбуждено административное расследование по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что двое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе М‑12 в Бутурлинском районе.