Мальчик выжил в Южно-Китайском море

10-летний ребёнок из провинции Хайнань играл на пляже возле своего дома, но ему стало скучно, решил отправиться на рыбалку. Взял снасти и сел в отцовскую лодку. Однако спустя некоторое время его унесло сильным ветром на 30 км от берега. Обеспокоенные родители, которые не застали сына дома, обратились в полицию.