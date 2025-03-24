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Мальчик выжил в Южно-Китайском море

Он дрейфовал почти сутки.

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

10-летний ребёнок из провинции Хайнань играл на пляже возле своего дома, но ему стало скучно, решил отправиться на рыбалку. Взял снасти и сел в отцовскую лодку. Однако спустя некоторое время его унесло сильным ветром на 30 км от берега. Обеспокоенные родители, которые не застали сына дома, обратились в полицию.

Дрейфовавшего пацана обнаружили рыбаки спустя 17 часов. Его лицо, руки и ноги сильно обгорели, сам был обессилен. Мальчишку напоили молоком и накормили хлебом, а когда довезли до берега, передали полиции.