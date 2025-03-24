Суд в Иваново вынес приговор 14 участникам наркогруппировки

В заявлении отмечается, что преступное сообщество было создано еще в 2019 году с целью систематического получения прибыли от производства и реализации наркотиков. В его состав входили жители Ивановской, Московской, Саратовской, Волгоградской и ряда других областей. Они занимались поставкой прекурсоров и оборудования для производства наркотиков, их производством и расфасовкой.