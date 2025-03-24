Суд в Иваново вынес приговор 14 участникам наркогруппировки

«Суд приговорил участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 10 до 20 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В заявлении отмечается, что преступное сообщество было создано еще в 2019 году с целью систематического получения прибыли от производства и реализации наркотиков. В его состав входили жители Ивановской, Московской, Саратовской, Волгоградской и ряда других областей. Они занимались поставкой прекурсоров и оборудования для производства наркотиков, их производством и расфасовкой.
«Всего с апреля 2019 по май 2020 года в двух нарколабораториях в Пучежском и Кинешемском районах Ивановской области произведено более 90 кг наркотических веществ. В ходе пресечения преступной деятельности наркотики и их прекурсоры изъяты из оборота», — уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы, руководитель сообщества приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, другим осужденным назначены штрафы в размере от 200 тыс. до 2,4 млн рублей, а также ограничения свободы.
Ранее, 21 марта, стало известно о задержании Федеральной службой безопасности России организаторов наркотических лабораторий во Владимирской и Смоленской областях. Злоумышленники продавали запрещенные вещества через интернет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам грозит пожизненное заключение свободы.