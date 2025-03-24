Драка с участием подростков произошла в Одинцово

«Поступило сообщение о том, что у одного из домов на ул. Маршала Неделина происходит драка. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу между тремя несовершеннолетними произошел конфликт, который перерос в потасовку. Полицейскими участники инцидента в возрасте от 14 до 16 лет установлены, они опрошены в присутствии законных представителей», — сказали в ведомстве.