В Ростове спасатели локализовали огонь на складе по приемке металлолома

Напомним, что пожар произошел на улице Курской, 4 вечером 24 марта. Склад по приемке металлолома начал полыхать около 20:28. На место сразу же вызвали спасателей. Огонь распространился по территории склада буквально за считанные минуты. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить пламя. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.