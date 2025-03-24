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В Ростове спасатели локализовали огонь на складе по приемке металлолома

Спасателям удалось локализовать огонь на складе по приемке металлолома в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасатели локализовали огонь на складе по приемке металлолома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 21:31 огонь удалось локализовать на 400 квадратных метров, — сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, что пожар произошел на улице Курской, 4 вечером 24 марта. Склад по приемке металлолома начал полыхать около 20:28. На место сразу же вызвали спасателей. Огонь распространился по территории склада буквально за считанные минуты. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить пламя. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.