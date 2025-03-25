У метро «Дунайская» трамвай сбил женщину. Она в тяжелом состоянии

ДТП произошло на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта около 21:00. Трамвай, которым управляла 65-летняя водитель, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая шла параллельно ходу движения трамвая.
Пешеход получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.
О сбое в движении трамваев на Бухарестской улице также сообщили читатели «Фонтанки». По их словам, около станции метро «Дунайская» образовалась пробка из рогатых. Пассажиров высаживали на «Проспекте Славы», где трамваи делали разворот.
Один из очевидцев рассказал, что заметил машины экстренных служб, и предположил, что сбой случился из-за сбитого пешехода.
«Фонтанка» запросила комментарий у Горэлектротранса.