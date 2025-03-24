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Протестующие в Стамбуле пытаются блокировать Галатский мост

Группа протестующих против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу находится на Галатском мосту. Об этом «Ъ» сообщил источник в Стамбуле. Полиция предпринимает усилия для того, чтобы отправить находящихся на Галатском мосту демонстрантов обратно на площадь Сарачхане, сообщил собеседник «Ъ».

Источник: AP 2024

«Да, некоторые протестующие находятся на мосту. Полиция хочет, чтобы их отправили обратно в район (площади.— “Ъ”) Сарачхане, где находится муниципалитет и где протесты продолжались до сегодняшнего дня», — сообщил собеседник «Ъ».

Ранее «РИА Новости» передавало, что группа протестующих пытается блокировать Галатский мост. Корреспондент агентства сообщал о приостановке движения автомобилей по мосту.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. 23 марта Экрем Имамоглу призвал местных жителей выйти на массовые акции протеста, заявив, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.