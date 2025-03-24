Протестующие в Стамбуле пытаются блокировать Галатский мост

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. 23 марта Экрем Имамоглу призвал местных жителей выйти на массовые акции протеста, заявив, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.