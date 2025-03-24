СК РФ завел дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в ЛНР

Как писал сайт KP.RU, 24 марта стало известно, что в зоне СВО в результате действий украинских боевиков погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак. Незадолго до гибели журналист находился в Харьковской области и работал на Красно-Лиманском направлении. Кроме того, он планировал побывать под городом Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).