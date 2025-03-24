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СК РФ завел дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в ЛНР

Боевики ВСУ обстреляли поселок Михайловку в ЛНР, среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завели дело по факту гибели российских журналистов и мирных жителей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР», — заявила она.

Петренко уточнила, что из-за украинского обстрела погибли журналист МИЦ «Известия», три сотрудника съемочной группы телеканала «Звезда», а также иные гражданские лица. В числе пострадавших есть несовершеннолетний.

СКР примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям, добавила официальный представитель.

Как писал сайт KP.RU, 24 марта стало известно, что в зоне СВО в результате действий украинских боевиков погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак. Незадолго до гибели журналист находился в Харьковской области и работал на Красно-Лиманском направлении. Кроме того, он планировал побывать под городом Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Также при выполнении профессионального долга погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Отмечалось, что с ними на одних съемках находился и военкор «Известий» Александр Федорчак.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибших.