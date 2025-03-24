В Ростове пожарные ликвидировали открытое горение на складе

Напомним, что пожар произошел на улице Курской, 4 вечером 24 марта. Огонь охватил склад около 20:28. Буквально за несколько минут пламя распространилось по территории склада. Дым было видно даже с отдаленных улиц Ростова-на-Дону. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить пламя.