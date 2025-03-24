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В Ростове пожарные ликвидировали открытое горение на складе

В Ростове-на-Дону спасатели ликвидировали открытое горение на складе по приемке металлолома.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пожарные ликвидировали открытое горение на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 22:00 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, что пожар произошел на улице Курской, 4 вечером 24 марта. Огонь охватил склад около 20:28. Буквально за несколько минут пламя распространилось по территории склада. Дым было видно даже с отдаленных улиц Ростова-на-Дону. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить пламя.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.