В Ростове пожарные ликвидировали открытое горение на складе

В Ростове-на-Дону пожарные ликвидировали открытое горение на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— В 22:00 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Напомним, что пожар произошел на улице Курской, 4 вечером 24 марта. Огонь охватил склад около 20:28. Буквально за несколько минут пламя распространилось по территории склада. Дым было видно даже с отдаленных улиц Ростова-на-Дону. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить пламя.
Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.