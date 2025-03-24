Журналист Карлсон приезжал в Россию, чтобы предотвратить ядерную войну

«Я приехал [в Россию] в прошлом году, потому что думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с [президентом России Владимиром] Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война. Вот так я размышлял», — объяснил журналист в интервью, которые опубликовано на официальном YouTube-канале Карлсона.