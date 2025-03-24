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Журналист Карлсон приезжал в Россию, чтобы предотвратить ядерную войну

Американский журналист Такер Карлсон объяснил свое решение посетить Россию в 2024 году попыткой предотвратить ядерную войну. Об этом он рассказал в интервью со Стивом Уиткоффом, который занимает должность спецпосланника президента США.

Журналист Такер Карлсон приезжал в Россию в феврале 2024 года.

Американский журналист Такер Карлсон объяснил свое решение посетить Россию в 2024 году попыткой предотвратить ядерную войну. Об этом он рассказал в интервью со Стивом Уиткоффом, который занимает должность спецпосланника президента США.

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«Я приехал [в Россию] в прошлом году, потому что думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с [президентом России Владимиром] Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война. Вот так я размышлял», — объяснил журналист в интервью, которые опубликовано на официальном YouTube-канале Карлсона.

Карлсон акцентировал внимание на том, что за последние три с половиной года не было прямого общения между бывшим президентом США Джо Байденом и Путиным. Он выразил уверенность в том, что без диалога невозможно достичь разрешения конфликта. Журналист также уточнил, что основной задачей его визита в Россию было именно способствование возобновлению общения между сторонами и предотвращение эскалации напряженности в отношениях.

Ранее Карлсон заявил, что Владимир Путин стремится сохранить страну как единое государство. Это, по его словам, это достойно уважения.