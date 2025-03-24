Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело об убийстве после гибели журналистов и мирных жителей в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных граждан в результате обстрела посёлка Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Источник: Life.ru

«В этом обстреле погибли журналист из МИЦ “Известия”, два сотрудника съёмочной группы телеканала “Звезда”, а также другие граждане. Среди пострадавших есть несовершеннолетний», — добавила Петренко.

Дело возбуждено по статьям 105, 144 и 167 УК — убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Ранее заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак осудил убийство военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Вместе с ним погибли оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели. Хак подчеркнул, что ООН осуждает насилие в отношении журналистов и призывает к тщательному расследованию этой ситуации.