СК возбудил дело об убийстве после гибели журналистов и мирных жителей в ЛНР

«В этом обстреле погибли журналист из МИЦ “Известия”, два сотрудника съёмочной группы телеканала “Звезда”, а также другие граждане. Среди пострадавших есть несовершеннолетний», — добавила Петренко.
Дело возбуждено по статьям 105, 144 и 167 УК — убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Ранее заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак осудил убийство военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Вместе с ним погибли оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели. Хак подчеркнул, что ООН осуждает насилие в отношении журналистов и призывает к тщательному расследованию этой ситуации.