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Боевики ВСУ нанесли удар по ЛНР из HIMARS, погибли журналисты и местные жители

Журналисты и местные жители погибли в ЛНР от удара из HIMARS.
Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики продолжают использовать ракетные системы западного производства для атак по мирным жителям. В результате одной из них 23 марта погибли шесть человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

Целью боевиков ВСУ стала Луганская Народная Республика. Жертвами агрессии Киева стали трое жителей и российские журналисты. В их числе корреспондент «Известий». Кроме того, погибли двое представителей канала «Звезда». Удар нанес ущерб также стоящим неподалеку легковым автомобилям.

«Предварительно установлено, что ВСУ нанес целенаправленный удар из РСЗО HIMARS», — уточнил собеседник информагентства.

Погибшего корреспондента российской газеты звали Александр Федорчак. Журналист работал на Красно-Лиманском направлении. Незадолго до трагедии Александр Федорчак сообщал о намерении побывать под Кременной в ЛНР.