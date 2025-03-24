Боевики ВСУ нанесли удар по ЛНР из HIMARS, погибли журналисты и местные жители

Украинские боевики продолжают использовать ракетные системы западного производства для атак по мирным жителям. В результате одной из них 23 марта погибли шесть человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
Целью боевиков ВСУ стала Луганская Народная Республика. Жертвами агрессии Киева стали трое жителей и российские журналисты. В их числе корреспондент «Известий». Кроме того, погибли двое представителей канала «Звезда». Удар нанес ущерб также стоящим неподалеку легковым автомобилям.
«Предварительно установлено, что ВСУ нанес целенаправленный удар из РСЗО HIMARS», — уточнил собеседник информагентства.
Погибшего корреспондента российской газеты звали Александр Федорчак. Журналист работал на Красно-Лиманском направлении. Незадолго до трагедии Александр Федорчак сообщал о намерении побывать под Кременной в ЛНР.