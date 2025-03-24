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Пасечник: шесть человек, включая журналистов, погибли от удара ВСУ по ЛНР

В результате артудара ВСУ по территории ЛНР погибли шесть человек, в том числе трое сотрудников федеральных СМИ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Артобстрел ВСУ привел к гибели людей.

В результате артудара ВСУ по территории ЛНР погибли шесть человек, в том числе трое сотрудников федеральных СМИ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСразу несколько журналистов России погибли в зоне СВО: Украина стреляла из HIMARS.

«Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе — три сотрудника федеральных СМИ…», — сообщил Пасечник у себя telegram-канале.

В результате обстрела пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. По словам главы ЛНР, мальчика оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Журналист газеты «Известия» Александр Федорчак скончался в районе проведения СВО. Трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Согласно сообщениям, причиной гибели Федорчака стал артиллерийский обстрел, выполненный Вооруженными силами Украины. В момент трагедии журналист выполнял свои профессиональные обязанности, освещая события на территории Луганской народной республики и в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU.