Пасечник: шесть человек, включая журналистов, погибли от удара ВСУ по ЛНР

«Сегодня произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе — три сотрудника федеральных СМИ…», — сообщил Пасечник у себя telegram-канале.