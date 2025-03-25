Пасечник уточнил обстоятельства гибели журналистов и мирных граждан в ЛНР

Журналисты изданий «Известия» и телеканала «Звезда», а также трое мирных жителей погибли в Луганской Народной Республике в результате удара ВСУ по Кременскому муниципальному округу. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.