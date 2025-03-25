Пасечник уточнил обстоятельства гибели журналистов и мирных граждан в ЛНР

Среди пострадавших — 14-летний подросток, которого с осколочными ранениями доставили в медучреждение. Ему оказывается вся необходимая помощь, уточнил Пасечник.
Глава ЛНР выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате обстрела.
Напомним, 24 марта военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли при выполнении профессионального долга в зоне СВО после удара ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю в ЛНР. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.