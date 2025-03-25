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Пасечник уточнил обстоятельства гибели журналистов и мирных граждан в ЛНР

Журналисты изданий «Известия» и телеканала «Звезда», а также трое мирных жителей погибли в Луганской Народной Республике в результате удара ВСУ по Кременскому муниципальному округу. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Источник: Life.ru

Среди пострадавших — 14-летний подросток, которого с осколочными ранениями доставили в медучреждение. Ему оказывается вся необходимая помощь, уточнил Пасечник.

Глава ЛНР выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате обстрела.

Напомним, 24 марта военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли при выполнении профессионального долга в зоне СВО после удара ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю в ЛНР. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.