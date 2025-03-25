Россия потребует на заседании СБ ООН расследования гибели журналистов в зоне СВО

Напомним, 24 марта военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли при выполнении профессионального долга в зоне СВО после удара ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю в ЛНР. В то же время корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения при обстреле приграничного села в Курской области.