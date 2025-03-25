Reuters: сенаторы США призвали передать Украине замороженные активы России

«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента передала — и подтолкнула союзников к передаче — более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты… для поддержки Киева», — говорится в сообщении Reuters.