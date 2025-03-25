Reuters: сенаторы США призвали передать Украине замороженные активы России

В США предлагают изъять активы РФ.
Группа сенаторов США, представляющих обе основные политические партии, призвала администрацию президента передать Украине замороженные российские активы на сумму более 300 миллиардов долларов и подтолкнуть союзников к аналогичным действиям. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо, отправленное сенаторами госсекретарю.
«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента передала — и подтолкнула союзников к передаче — более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты… для поддержки Киева», — говорится в сообщении Reuters.
Страны Европейского Союза и группы G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, свыше 200 миллиардов евро, находится в ЕС, преимущественно в бельгийской системе Euroclear. В Министерстве иностранных дел России регулярно критикуют действия Европы в отношении заморозки активов, обозначая такие меры как незаконное присвоение.