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Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение в ходе атаки ВСУ

Журналист Никита Гольдин ранен, он находился в ЛНР с погибшими от рук боевиков ВСУ Андреем Пановым и Александром Сиркели.

Украинские боевики нанесли удар по мирным гражданам ЛНР. На территории Республики также работали представители телеканала «Звезда». Двое сотрудников СМИ погибли, один пострадал, сообщили в пресс-службе канала.

Среди жертв украинской агрессии — оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель бригады Александр Сиркели. Пострадавшим стал корреспондент Никита Гольдин. Его ранение оценивается тяжелой степенью. Андрей Панов, Александр Сиркели и Никита Гольдин находились на съемке вместе.

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по ЛНР, используя западную ракетную установку HIMARS. Жертвами агрессии Киева стали шесть человек. Трое — сотрудники СМИ, еще трое — мирные жители. Удар также нанес ущерб стоящим рядом легковым автомобилям. Сообщается, помимо прочего, о раненом подростке.