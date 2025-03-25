Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение в ходе атаки ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по мирным гражданам ЛНР. На территории Республики также работали представители телеканала «Звезда». Двое сотрудников СМИ погибли, один пострадал, сообщили в пресс-службе канала.
Среди жертв украинской агрессии — оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель бригады Александр Сиркели. Пострадавшим стал корреспондент Никита Гольдин. Его ранение оценивается тяжелой степенью. Андрей Панов, Александр Сиркели и Никита Гольдин находились на съемке вместе.
По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по ЛНР, используя западную ракетную установку HIMARS. Жертвами агрессии Киева стали шесть человек. Трое — сотрудники СМИ, еще трое — мирные жители. Удар также нанес ущерб стоящим рядом легковым автомобилям. Сообщается, помимо прочего, о раненом подростке.