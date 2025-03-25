Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение в ходе атаки ВСУ

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по ЛНР, используя западную ракетную установку HIMARS. Жертвами агрессии Киева стали шесть человек. Трое — сотрудники СМИ, еще трое — мирные жители. Удар также нанес ущерб стоящим рядом легковым автомобилям. Сообщается, помимо прочего, о раненом подростке.