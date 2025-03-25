В метро Санкт-Петербурга взорвалась подушка

В публикации отмечается, что инцидент произошел приблизительно в 16:45 мск перед отправкой состава со станции «Сенная площадь». После взрыва подушки из вагона выбежали пассажиры.
В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали РБК, что в произошедшем не было выявлено криминала.
«По всей видимости, там находился сухой цветок», — говорится в публикации.
23 марта сообщалось, что молодого человека задержали за стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел в вагоне поезда, следующего по Невско-Василеостровской линии. Около 22:30 19-летний юноша повздорил с двумя пассажирами неславянской внешности. О причинах конфликта между ними, не сообщается.
Когда поезд остановился, петербуржец вышел на платформу и выстрелил в закрывающиеся двери вагона из пускового устройства «Сигнал охотника». Стрелка оперативно задержали и отправили под стражу, ему грозит уголовное разбирательство.