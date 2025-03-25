В Стамбуле задержали 43 участника протестов

В понедельник на площади Сарачхане у мэрии города вновь состоялся многотысячный митинг оппозиции. Небольшие группы протестующих пытались провести акции и в других районах Стамбула.
«Наши полицейские поймали и задержали 43 провокатора, ведутся поиски других», — написал Ерликая.
По его словам, правоохранительные органы также приняли меры в отношении тех, кто оскорбил на акции в Сарачхане покойную мать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Дело мэра Стамбула
Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. За это время полиция задержала более 1,1 тысячи участников беспорядков, пострадали 123 стража порядка.