Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжелые ранения в результате удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Как сообщается в Telegram-канале «Звезды», журналист находился вместе с оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, которые погибли в результате атаки.
Согласно опубликованной информации, ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по гражданскому автомобилю, нанеся прицельный удар.
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские военные намеренно выслеживают российских журналистов. Он подчеркнул, что все новые детали подтверждают преднамеренный и террористический характер атаки на сотрудников СМИ и людей, находившихся рядом с ними.