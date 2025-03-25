Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские военные намеренно выслеживают российских журналистов. Он подчеркнул, что все новые детали подтверждают преднамеренный и террористический характер атаки на сотрудников СМИ и людей, находившихся рядом с ними.