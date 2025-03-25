В Париже заслушали не всех свидетелей по делу Депардье, заявил адвокат

«Я никогда не видел истцов, которые отказываются и которые делают всё, чтобы истина не была установлена. Именно по этой причине мы не переставали вам говорить, что эти обвинения лживые и неточные. Если бы они были обоснованными, они (истцы — ред.) не боялись бы противопоставить своим обвинениям определенный ряд свидетелей, конфигурацию помещений и медицинскую экспертизу», — сказал он.