ABC: в Испании нашли мертвым украинского подростка

Испанская полиция обнаружила тело 13-летнего украинского мальчика, который пропал 23 марта 2025 года в провинции Бадахос. Об это информирует газета ABC.
«Сегодня днем национальная полиция подтвердила факт обнаружения безжизненного тела 13-летнего украинского подростка, об исчезновении которого его семья сообщила в полицейский участок города Бадахос в воскресенье», — следует из сообщения газеты.
Как стало известно, мать сообщила в полицию о пропаже ребенка, ушедшего гулять вечером и не вернувшегося домой. Позже в парке прохожие нашли тело мальчика. Личность погибшего подтвердили прибывшие на место происшествия правоохранители.
Сейчас следствие выясняет детали случившегося — причину смерти и время нахождения тела на месте обнаружения пока установить не удалось.
Ранее в Свердловской области в лесу нашли тело 21-летнего парня с пробитой головой.