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Захарова: Киев продолжил атаковать граждан РФ, несмотря на слова о деэскалации

Киев продолжает атаковать гражданские лица и энергообъекты, а также нападать на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Украина усиливает агрессивные действия, несмотря на заявления о прекращении насилия.

В МИД РФ обвинили Киев в терроре.

Киев продолжает атаковать гражданские лица и энергообъекты, а также нападать на российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Украина усиливает агрессивные действия, несмотря на заявления о прекращении насилия.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСразу несколько журналистов России погибли в зоне СВО: Украина стреляла из HIMARS.

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли. Но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие “на земле” события», — сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

По ее словам, мотивация Киева для усиления террористических акций связана с неспособностью нанести значительный урон российским военным. Она также выразила соболезнования семьям погибших журналистов и пожелала скорого восстановления пострадавшим.

Как сообщили в редакции газеты «Известия», их корреспондент Александр Федорчак скончался в зоне проведения специальной военной операции. Трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Согласно предварительной информации, смерть журналиста наступила в результате артиллерийской атаки ВСУ.