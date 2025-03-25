Треш-стример из Тулы разбил бутылку о голову девушки в прямом эфире

У стримера есть закрытый канал в Telegram. В прямых эфирах он часто находится в компании девушек и рекламирует казино. Согласно опубликованным расценкам, за 1500 рублей блогер согласен разбить яйцо о свою голову. За 20 000 рублей он ест землю из цветочного горшка, а за 70 000 может сделать татуировку.