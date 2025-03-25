Хуситы утверждают, что атаковали американскую авианосную группу в Красном море

«В ответ на американскую агрессию против нашей страны и массовые убийства мирных жителей в Сане и Сааде военно-морские силы, ракетные войска и силы беспилотных систем нанесли удары дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами по нескольким военным кораблям противника в Красном море и американскому авианосцу USS Harry Truman», — сказал представитель движения в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
Сариа утверждает, что хуситы дважды атаковали авианосную группу ВМС США за последние 24 часа. По его словам, действия повстанцев позволили «сорвать вражескую воздушную атаку» на территорию Йемена. Представитель движения также заявил, что хуситы наносили удары по целям в Красном море в течение «нескольких часов».
15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети йеменской территории. Трамп объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».