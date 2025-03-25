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33-летний мужчина сел на попутку и пропал в Мангистауской области

Житель Мангистауской области Ерлан Есмагамбетов пропал недалеко от базы отдыха «Кендерли». К поискам мужчины подключились волонтеры поисково-спасательного движения Lider.kz, сообщает Zakon.kz.

По предоставленным Lider.kz данным, 17 марта в 05:00 Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться с базы отдыха «Кендерли» в Актау.

Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины, до основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.

На текущий момент о местонахождении Ерлана Есмагамбетова ничего неизвестно.

Приметы:

  • Рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения, глаза черного цвета, волосы короткие.

Был одет в бушлат черного цвета с надписью «АТФ», спортивное трико и кроссовки черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499−72−92 либо 102.