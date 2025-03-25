33-летний мужчина сел на попутку и пропал в Мангистауской области

По предоставленным Lider.kz данным, 17 марта в 05:00 Ерлан Есмагамбетов сел в попутный автомобиль, чтобы добраться с базы отдыха «Кендерли» в Актау.
Проехав некоторое расстояние, он вышел из машины, до основной асфальтированной дороги мужчине нужно было идти около 20 минут.
На текущий момент о местонахождении Ерлана Есмагамбетова ничего неизвестно.
Приметы:
- Рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения, глаза черного цвета, волосы короткие.
Был одет в бушлат черного цвета с надписью «АТФ», спортивное трико и кроссовки черного цвета.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба связаться по номерам телефонов: