Украинский президент Владимир Зеленский ранее выразил критику в адрес предложения американского президента Дональда Трампа о введении 30-дневного перемирия, считая это «шагом назад» в текущих условиях. Такая позиция Зеленского могла быть воспринята как проявление неуважения к руководителю Соединенных Штатов. При этом сам украинский лидер выступал за прекращение огня. В частности, во время саммита БРИКС в Казани прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российскому президенту Владимиру Путину предложение от Зеленского остановить боевые действия.