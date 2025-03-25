На Западном берегу Иордана избили режиссера получившего «Оскар» фильма

Свидетели инцидента в разговоре с AP оспорили это заявление. Еще один режиссер «Нет другой земли» Бассель Адра, свидетель задержания, сказал агентству, что нападение совершили израильские поселенцы, они бросали камни в палестинцев. «Мы вернулись с церемонии вручения премии “Оскар”, и с тех пор каждый день на нас нападают. Возможно, это их месть нам за то, что мы сняли фильм. Это похоже на наказание», — сказал Адра.