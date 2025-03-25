В Коми группа студентов из Москвы застряла в горах

Инцидент случился в Приполярном Урале, где студенты вышли на туристический маршрут и пропали. Согласно расчетам, на момент пропажи у них оставалось еды на один день, а идти нужно было еще шесть суток. Спасатели не могли к ним пробраться из-за высоты снега более метра — снегоходы не прошли бы, а вертолету негде было бы приземлиться.
Позже в региональном комитете ГО и ЧС передали, что сотрудники экстренных служб на лыжах добрались до застрявших в нацпарке «Югыд ва» студентов. Часть из них вывезли в город Инту 24 марта, а остальных заберут на следующий день.
Уточняется, что все члены группы здоровы.
Российское посольство на Филиппинах сообщило, что в районе вулкана Талинис был найден россиянин Антон Чернов, ранее пропавший в составе туристической группы. Об этом стало известно 22 марта.