В Коми группа студентов из Москвы застряла в горах

Инцидент случился в Приполярном Урале, где студенты вышли на туристический маршрут и пропали. Согласно расчетам, на момент пропажи у них оставалось еды на один день, а идти нужно было еще шесть суток. Спасатели не могли к ним пробраться из-за высоты снега более метра — снегоходы не прошли бы, а вертолету негде было бы приземлиться.