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В Коми группа студентов из Москвы застряла в горах

В Республике Коми группа из восьми студентов из столицы застряла в горах. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Эдуарда Слабикова сообщило ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент случился в Приполярном Урале, где студенты вышли на туристический маршрут и пропали. Согласно расчетам, на момент пропажи у них оставалось еды на один день, а идти нужно было еще шесть суток. Спасатели не могли к ним пробраться из-за высоты снега более метра — снегоходы не прошли бы, а вертолету негде было бы приземлиться.

Позже в региональном комитете ГО и ЧС передали, что сотрудники экстренных служб на лыжах добрались до застрявших в нацпарке «Югыд ва» студентов. Часть из них вывезли в город Инту 24 марта, а остальных заберут на следующий день.

Уточняется, что все члены группы здоровы.

Российское посольство на Филиппинах сообщило, что в районе вулкана Талинис был найден россиянин Антон Чернов, ранее пропавший в составе туристической группы. Об этом стало известно 22 марта.