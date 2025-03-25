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Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Кроме того, хуситы утверждают, что атаковали авианосец USS Harry Truman.

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об очередном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле, кроме того, хуситы утверждают, что атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море.

С заявлением выступил представитель хуситов Яхья Сариа, его слова обнародовал телеканал Al Mayadeen.

Сариа уточнил, что для удара по аэропорту в Тель-Авиве были использованы две баллистические ракеты.

Он также добавил, что в Красном море удар был нанесён не только по американскому авианосцу, но и сопровождающим его кораблям.

Ранее сообщалось, что хуситы уничтожили американский беспилотный летательный аппарат в центральной части Йемена.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные и решительные действия в отношении группировки «Ансар Аллах». Американские военные наносят удары по объектам хуситов в Йемене.