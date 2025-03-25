Строительный вагончик загорелся в Хабаровске

За минувшие сутки в Хабаровском крае не зафиксировано ЧС, пожарные ликвидировали 10 возгораний. Подразделения пожарной охраны реагировали на пять возгораний, которые произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на стройплощадке по улице Лейтенанта Орлова ликвидировано возгорание в строительном вагончике (площадь 20 квадратных метров). Огонь удалось потушить за час, пострадавших нет.
Днем в многоэтажке на улице Черняховского произошло загорание мусора на лестничной клетке между вторым и третьим этажами. Два человека были эвакуированы из-за задымления, медицинская помощь не потребовалась.
В Комсомольске-на-Амуре ночью горел автомобиль во дворе на улице Калинина. Пламя повредило и соседнюю машину. Восемь пожарных с двумя единицами техники справились с огнем за 40 минут.
Причины всех возгораний устанавливаются дознавателями МЧС России.
Пожарные четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Аварийно-спасательные работы за сутки не проводились.