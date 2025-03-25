Строительный вагончик загорелся в Хабаровске

За минувшие сутки в Хабаровском крае не зафиксировано ЧС, пожарные ликвидировали 10 возгораний. Подразделения пожарной охраны реагировали на пять возгораний, которые произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.