В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана в Хороле

В Приморье продолжается расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть человека. Речь идет об истории с найденным телом под мостом в Хороле. В сети появилась версия того, что именно произошло с мужчиной. «Комсомольской правде — Дальний Восток» тем временем стало известно, что подозреваемые задержаны.
В сети сообщается, что мужчина гулял со своим племянником, но в какой-то момент услышал, как матерятся двое подростков, и сделал им замечание:
«Завязалась драка. Мужчина успел лишь крикнуть племяннику, чтобы тот бежал домой. Подростки жестоко избили его, а затем отволокли под мост», — пишут приморцы.
Достоверная ли это история или нет, предстоит разобраться следственному комитету. От источника в правоохранительных органах «Комсомолка» выяснила, что напали на мужчину не подростки, а совершеннолетние. Подозреваемых задержали.