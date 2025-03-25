В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана в Хороле

В Приморье продолжается расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть человека. Речь идет об истории с найденным телом под мостом в Хороле. В сети появилась версия того, что именно произошло с мужчиной. «Комсомольской правде — Дальний Восток» тем временем стало известно, что подозреваемые задержаны.