Дорожный конфликт с кулаками и нападение с битой: весеннее обострение у жителей Владивостока?

Полиция начала проверку по факту инцидента, причём информацию о нём правоохранительные органы узнали из социальных сетей, а в дежурную часть никто о драке на Народном проспекте не заявлял — ни очевидцы, ни участники конфликта. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и личности его участников, а также напоминают: если в отношении вас совершаются противоправные действия или вы стали очевидцем совершения преступления либо правонарушения, следует незамедлительно обратиться в полицию по телефонам 02, 102 или 112.