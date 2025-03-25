Дорожный конфликт с кулаками и нападение с битой: весеннее обострение у жителей Владивостока?

Накануне в социальных сетях распространили информацию о нападении агрессивного гражданина, вооружённого бейсбольной битой, на молодого человека возле дома № 27 на Народном проспекте. По словам местных жителей, дебошир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвал оппонента «на разборки», явившись с битой в компании знакомого. Драка попала на камеру придомового видеонаблюдения.
Жильцы распространили запись в telegram-каналах с просьбой к полиции привлечь дебошира к ответственности. Судя по видео, сильных телесных повреждений он потерпевшему не причинил, так как был слишком пьян, но жильцов возмутило, что разборки хулиган устроил в вечернее время и в присутствии прохожих, тем самым грубо нарушив общественный порядок.
Полиция начала проверку по факту инцидента, причём информацию о нём правоохранительные органы узнали из социальных сетей, а в дежурную часть никто о драке на Народном проспекте не заявлял — ни очевидцы, ни участники конфликта. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и личности его участников, а также напоминают: если в отношении вас совершаются противоправные действия или вы стали очевидцем совершения преступления либо правонарушения, следует незамедлительно обратиться в полицию по телефонам 02, 102 или 112.
Также правоохранители исключительно из публикаций в социальных сетях узнали о дорожном конфликте возле Покровского парка между двумя автомобилистами. Что именно не поделили 29-летний водитель «Мерседеса» и 40-летний водитель «Тойоты Краун», не сообщается, но какова бы ни была причина — закончился словесный конфликт дракой. Зачинщиком конфликта был водитель «Мерседеса», который ехал с двумя пассажирами.
Телесных повреждений у участников потасовки не зафиксировано, так как от судебно-медицинской экспертизы они отказались. Водитель «Мерседеса» отказался ещё и от освидетельствования на состояние опьянения, за что на него составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ.