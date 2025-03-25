ABC: в Испании полиция обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины

В Испании было найдено тело 13-летнего мальчика из Украины. Об этом информирует газета ABC.
Как уточнила Национальная полиция, подросток был найден мертвым после того, как его семья сообщила о его исчезновении в полицейский участок города Бадахос в воскресенье.
Мальчик ушел на прогулку, но домой так и не вернулся. Позднее его тело было обнаружено в городском парке. В настоящее время выясняются обстоятельства его смерти.
Ранее отдыхающих известили об обнаружении на испанских пляжах разлагающихся фрагментов человеческих тел.