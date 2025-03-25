Американский самолет вернулся в США из-за отсутствия паспорта у пилота

На борту рейса авиакомпании United Airlines из Лос-Анджелеса находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Во время полета выяснилось, что один из пилотов не взял с собой паспорт. Самолет совершил посадку в аэропорту Сан-Франциско, где его ожидал новый экипаж. Авиакомпания предоставила пассажирам ваучеры на питание и компенсацию.
Из-за происшедшего инцидента самолет прибыл в Шанхай с шестичасовым опозданием.
25 марта стюардессы United Airlines потребовали снять с инвалида аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на время полета на самолете.
23 марта сообщалось, что бразильянку, отказавшуюся уступить ребенку место в самолете, затравили и уволили с работы.