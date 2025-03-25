В Хабаровске началось рассмотрение дела о многомиллионных махинациях с бюджетом

Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, руководитель фирмы-концессионера обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Установлено, что обвиняемый совместно с другими лицами заключил мнимые договоры на поставку материалов и оборудования. Тем самым они получили от казначейства свыше 877 миллионов рублей бюджетных средств. На эти деньги должны были строить школы в Забайкалье и Хабаровском крае, проводить газификацию Читы. Сроки строительства сорваны, хотя объекты должны быть сданы еще в декабре 2023 года. Концессионные соглашения арбитражные суды признали недействительными. Максимальное наказание за такое преступление — до десяти лет лишения свободы и штрафные санкции. Гособвинение по уголовному делу поддерживается управлением Генпрокуратуры по ДФО.