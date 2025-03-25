Откупился от пересдачи: студент с долгами попал под суд

Где и на кого учился молодой человек, не уточняется. Но в одну из сессий он не смог получить зачет по одному из предметов. Чтобы не тратить время на зубрежку, решил заплатить. Сумма взятки составила 12 тысяч рублей. Молодой человек хотел избежать пересдачи экзамена.