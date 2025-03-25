Откупился от пересдачи: студент с долгами попал под суд

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор 21-летнему студенту, признанному виновным в даче взятки преподавателю. В декабре 2021 года молодой человек с академической задолженностью передал через посредника деньги педагогу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Где и на кого учился молодой человек, не уточняется. Но в одну из сессий он не смог получить зачет по одному из предметов. Чтобы не тратить время на зубрежку, решил заплатить. Сумма взятки составила 12 тысяч рублей. Молодой человек хотел избежать пересдачи экзамена.
Он полностью признал свою вину. Ему назначили один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штраф вдвое больше суммы взятки — 24 тысячи рублей.
Преподаватель, принявший взятку, ранее уже был осужден по соответствующей статье.