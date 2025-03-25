Суд по делу о крушении борта AZAL разрешил выемку документов

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Суд разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря 2024 года, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
С ходатайством в январе 2025 года обратился следователь, прокурор во время заседания ходатайство поддержал, говорится в документах. В материалах указано, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ, поэтому ходатайство по месту предварительного следствия рассматривал Басманный суд Москвы.
Суд, проверив материалы, которые обосновывают ходатайство, посчитал, что оно подлежит удовлетворению.
«Разрешить производство выемки», — постановил суд, о чем сказано в документах.
Решение вступило в силу.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян.