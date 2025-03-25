В Приангарье исполнителя заказного убийства приговорили к 15 годам колонии

В декабре 2002 года было совершено резонансное убийство 29-летнего мужчины в спортивном зале Иркутска. В мужчину произвели не менее восьми прицельных выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений он умер на месте происшествия. Тогда предварительное следствие было приостановлено, виновные не были найдены.
«В Иркутской области осужден один из исполнителей заказного убийства, совершенного в 2002 году. Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в СК.
Сотрудники правоохранительных органов, изучая уголовные дела по преступлениям прошлых лет, провели по этому делу дополнительные следственные действия и оперативно-разыскных мероприятий, которые вывели на след подозреваемых. «В 2023 году расследование было возобновлено, и сотрудниками УФСБ один из подозреваемых был задержан в городе Ангарске. По ходатайству органов следствия судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в СК.
Суд установил, что двое братьев из Ангарска получили заказ на убийство иркутянина, у которого был конфликт с лидером одной из братских преступных группировок. По версии следствия, мужчины делили сферы криминального влияния. 18 декабря 2002 года преступники ворвались в спортивный клуб и застрелили мужчину. «Предполагаемый заказчик преступления и подельник осужденного находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство», — добавили в СК.