В Приангарье исполнителя заказного убийства приговорили к 15 годам колонии

Сотрудники правоохранительных органов, изучая уголовные дела по преступлениям прошлых лет, провели по этому делу дополнительные следственные действия и оперативно-разыскных мероприятий, которые вывели на след подозреваемых. «В 2023 году расследование было возобновлено, и сотрудниками УФСБ один из подозреваемых был задержан в городе Ангарске. По ходатайству органов следствия судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в СК.