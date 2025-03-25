Найден виновник первого в этом году лесного пожара в Красноярском крае

Об этом сообщили в полиции.
Напомним, первое в этом сезоне возгорание произошло накануне. Специалисты лесопожарной станции ликвидировали его за 1,5 часа на площади 1,73 га.
Сотрудники полиции смогли оперативно установить личность виновника произошедшего, им оказался 40-летний местный фермер.
«По предварительным данным, мужчина хотел выжечь прошлогоднюю траву на своем участке. Но из-за ветреной погоды огонь быстро вышел из-под контроля и ушел в лесной массив», — рассказали в ГУ МВД.
Теперь поджигателя привлекут к административной ответственности по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», ему грозит штраф.